Social e cyberbullismo: studenti di Palaia a lezione di legalità dai Carabinieri

Proseguono ciclicamente, anche per l’anno scolastico in corso, gli appuntamenti con i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità avviata a favore degli studenti, secondo un protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dal MIUR.

Questa volta i Carabinieri di Palaia hanno incontrato gli studenti delle classi 5^ delle Scuole Primarie 'Leonardo da Vinci' della frazione di Forcoli e 'Don Milani' di Palaia.



Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione in totale di circa 40 alunni e degli insegnanti, dopo la proiezione del video istituzionale - attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e le sue specializzazioni - il comandante della locale Stazione ha approfondito il concetto di

'legalità', inteso come rispetto delle regole, anche le più basilari, e delle leggi, finalizzato all’educazione dei giovani di oggi affinché diventino, in futuro, degli adulti coscienziosi ed onesti.



Il comandante della Stazione ha poi affrontato con i giovanissimi interlocutori, con un linguaggio semplice e attraverso esempi concreti riepilogativi di fatti accaduti, temi di grande attualità quali il bullismo, l’uso consapevole dei social e quindi il cyberbullismo, spiegando loro come avvicinarsi e usare in modo intelligente le varie piattaforme e fugando dubbi e perplessità connessi all’uso di smartphone, chat e social in genere; è stata argomentata l’importanza di prevenire certi comportamenti 'scorretti' (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono 'protetti' dallo schermo) per evitare conseguenze, a volte, anche molto gravi.

I ragazzi, mostrando grande interesse per gli argomenti trattati e per le varie attività dei diversi reparti dell’Arma, hanno rivolto al Comandante di Stazione numerose domande.



L’incontro dei giorni scorsi è solo uno dei tanti appuntamenti che vedono i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella circoscrizione territoriale, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.