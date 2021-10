Chiusura via Volterrana a Capannoli: il sindaco convoca i commercianti

Il sindaco di Capannoli Arianna Cecchini ha risposto tempestivamente alla lettera che Confcommercio Provincia di Pisa e CCN di Capannoli hanno inviato in data 5 ottobre, evidenziando una situazione ormai drammatica per la viabilità, il decoro e la regolare fruizione delle molteplici attività commerciali e la conseguente necessità di accelerare i lavori in via Volterrana, per liberare quanto prima la strada dal cantiere. Nella lettera di risposta, il sindaco Cecchini ha confermato la propria disponibilità al confronto, convocando i commercianti ad un incontro in comune, in programma lunedì 11 ottobre alle 14.

“Apprezziamo la tempestività immediata del sindaco Cecchini alla nostra sollecitazione, e la disponibilità ad un incontro chiarificatore - le parole di Silvia Rocchi, presidente del CCN di Capannoli - ci aspettiamo adesso un intervento risolutore, che acceleri al massimo la conclusione dei lavori e la rimozione definitiva del cantiere. Dobbiamo poter tornare a lavorare in condizioni normali, senza ulteriori penalizzazioni. Per quanto ci riguarda, inviteremo tutte le attività commerciali interessate a partecipare all'incontro di lunedì prossimo”.

“Ringrazio il sindaco Cecchini per la disponibilità, che ci auguriamo sia la stessa necessaria a risolvere il problema - aggiunge il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli - lunedì prossimo parteciperemo alla riunione e già da adesso invitiamo tutti i commercianti coinvolti a venire con noi. Insieme all'amministrazione comunale è importante affrontare il problema una volta per tutte trovando una soluzione finalmente definitiva”.