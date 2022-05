Movida, spiagge e Corte Sanac, Confcommercio: "Controlli per tutelare chi rispetta le regole"

Massima disponibilità e collaborazione con la Polizia Municipale in vista della prossima estate. E' questo l'esito dell'incontro tra il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e il comandante della Polizia Municipale Alberto Messerini. Al colloquio ha partecipato anche la responsabile del centro storico Donatella Fontanelli.

"Adesso che la stagione è entrata nel vivo è necessario pianificare nel migliore dei modi la collaborazione con gli uomini della polizia municipale, nell'interesse degli imprenditori e della cittadinanza", dice il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, perché "usciamo finalmente dalle restrizioni, la prossima estate può rappresentare veramente un primo, per quanto fragile, ritorno alla normalità. Gestire il divertimento notturno con buonsenso e ragionevolezza, garantisce il lavoro degli imprenditori che rispettano le regole, costituisce un motivo di attrazione per turisti e visitatori, crea un contesto di città viva e frequentata. Occorre sostenere e coinvolgere ancora di più i tanti imprenditori che le regole le rispettano, in percorso di rilancio e di riqualificazione del centro storico e del suo tessuto commerciale. Apprezziamo la disponibilità del comandante Messerini a lavorare fianco a fianco affinché questa fondamentale obiettivo per Pisa possa essere raggiunto".

Nel corso dell'incontro, il direttore ha sottolineato l'importanza dei controlli sulle spiagge in vista della stagione estiva: "Considerando la grande affluenza di persone che anche quest'anno verranno a trascorrere le vacanze sul nostro litorale, ci aspettiamo un impegno specifico della municipale in questa direzione. Tra i parametri di una buona accoglienza, la sicurezza è sicuramente un aspetto fondamentale per incrementare turismo e presenze".

Tema ulteriore di interlocuzione con il comandante Messerini, la situazione di Corte Sanac e più in generale del quartiere di Porta a Mare: "Sollecitiamo controlli, perché esistono delle indiscusse criticità. Apprezziamo l'impegno della Municipale a non abbassare la guardia e a riaffrontare il tema più puntualmente con l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno".