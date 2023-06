Santa Maria a Monte, Confcommercio incontra il neo sindaco Del Grande

Valorizzare il borgo di Santa Maria a Monte e rilanciare il suo tessuto commerciale. Questi i temi al centro dell'incontro tra Confcommercio Provincia di Pisa, presente con il responsabile sindacale Alessio Giovarruscio, il referente territoriale Lorenzo Caroti e il presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini, con il nuovo sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande.

“Congratulazioni al nuovo sindaco Del Grande che ringraziamo per essersi resa tempestivamente disponibile a un incontro con la nostra associazione e il Ccn, necessario per porre le basi di un percorso virtuoso che non può prescindere da una stretta collaborazione con il Comune, in un territorio in cui siamo presenti da anni - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - abbiamo molto apprezzato la sensibilità e la disponibilità del primo cittadino a lavorare per rilanciare il commercio di Santa Maria a Monte, che preveda misure in favore delle attività esistenti e incentivi per incoraggiare commercianti e imprenditori a investire nel borgo, una ritrovata attenzione al decoro urbano e la più completa collaborazione per l'organizzazione di iniziative ed eventi”.

“Siamo convinti che Santa Maria a Monte e il suo territorio abbiano grandi potenzialità di sviluppo ancora inespresse, sia commerciali che turistiche, e a fianco dell'amministrazione stiamo già lavorando con idee e progetti concreti proprio in direzione di questo effettivo rilancio” dichiara il presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, Silvio Tempestini.

“L'obiettivo è quello di creare nuove opportunità per rendere il borgo di Santa Maria a Monte sempre più attrattivo e fruibile, intercettare turisti e visitatori, anche attraverso iniziative che valorizzino al meglio le tante eccellenze presenti in questo bellissimo territorio” conclude il responsabile sindacale di Confcommercio Alessio Giovarruscio.