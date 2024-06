Stagione balneare al via: Confesercenti e Fiba incontrano la Guardia Costiera

Per una stagione balneare sicura, Capitaneria ed imprenditori devono lavorare fianco a fianco visto che il loro obiettivo è comune. Questo il messaggio che Confesercenti Pisa lancia al termine dell’incontro avuto con il luogotenente Fabrizio Ruggio, comandante dell'Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto. L’associazione era rappresentata dal presidente Fiba Gianluca Tiozzo, dal responsabile Fiba Calambrone Gianni Rebecchi, dal responsabile Confesercenti Pisa Daniele Benvenuti e dal consulente sindacale Gabriele Lo Cicero.



“Dobbiamo ringraziare il comandante Ruggio - spiega Tiozzo - per aver accolto immediatamente la nostra richiesta di incontro proprio per fare il punto sulla stagione balneare che ci auguriamo possa finalmente partire dopo le bizze del meteo. E’ stata una occasione per confrontarci e per fare chiarezza sul rispetto delle normative inserite nell’ordinanza”.



Il comandante Ruggio ha ribadito come sia interesse di tutti che gli stabilimenti si attengano alle norme, ovviamente partendo dalla questione sicurezza dei bagnanti che deve rimanere prioritaria. “Abbiamo sicuramente condiviso con il comandante la necessità che tutti gli stabilimenti sia in regola con l’ordinanza - aggiunge il presidente Fiba Pisa - soffermandoci anche su argomenti specifici come ad esempio la dotazione minima della cassetta del pronto soccorso e dei locali destinati appunto al pronto soccorso. Come associazione abbiamo garantito un filo diretto con il comando in grado di permettere in tempo reale di risolvere anche questioni di emergenza”.



“Come Confesercenti ringraziamo il comandante - conclude il responsabile Daniele Benvenuti - per la concretezza che ha dimostrato nel nostro incontro. I nostri balneari sono pronti per una stagione che ci auguriamo sia finalmente in linea con le aspettative, stagione in cui la sicurezza e la qualità dei servizi devono essere la forza in più del nostro litorale”.