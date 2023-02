Edilizia scolastica a Cascina: il punto in un incontro con la Provincia

Doppio sopralluogo da parte della Provincia di Pisa negli istituti superiori di Cascina. Nella mattina di martedì 21 febbraio il presidente Massimiliano Angori e la consigliera all'Edilizia scolastica Cristina Bibolotti, insieme al sindaco Michelangelo Betti e alla struttura tecnica provinciale, hanno incontrato i dirigenti scolastici Ivana Ketty Savino e Gaetana Zobel, rispettivamente, la prima dirigente scolastico dell'Istituto Pesenti e la seconda del Liceo Artistico Russoli.

"E' stata una positiva occasione per fare il punto della situazione alla luce della programmazione degli spazi in vista dell'anno scolastico 2023/24 e dei finanziamenti PNRR. Analogamente, come per i tavoli dell'edilizia scolastica pisana e della città di Pontedera, dunque, al termine delle operazioni delle iscrizioni, andiamo a pianificare la necessità di spazi, in modo da ottimizzare al massimo le risorse a nostra disposizione" afferma il presidente Angori.



Ecco nello specifico la situazione ad oggi dei due istituti.



Il Pesenti utilizza gli edifici di via Aldo Moro n.6, comprese le due palestre situate nell’area pertinenziale. Ospita circa 910 studenti (rif. a.s. 2022/23).

"Dallo scorso anno scolastico, la scuola sta utilizzando anche un impianto sportivo di proprietà di terzi in località Navacchio, grazie al contributo finanziario della Provincia di Pisa concesso per il progetto di arricchimento dell’offerta formativa degli studenti del Liceo ad indirizzo sportivo. Detto contributo comprende anche il servizio di trasporto da e verso lo stesso impianto" sottolinea Angori.



La principale criticità per l’Istituto è rappresentata dalla inagibilità (da oltre 9 anni) dell’auditorium, a causa delle carenze strutturali dovute ad estesi fenomeni di 'sfondellamento' dei solai latero-cementizio sia della copertura che della gradinata, oltre che ad una situazione diffusa di instabilità delle sottostanti pannellature dei controsoffitti.

"Il rilevante impegno tecnico-economico per la relativa messa in sicurezza non hanno consentito ad oggi di programmarne gli interventi, mettendo ancora una volta in risalto le difficoltà con cui sono chiamate ad agire le Province, a fronte di competenze fondamentali come quella inerente l'edilizia scolastica" dichiara il presidente Angori.

"Nel breve termine sono previsti i lavori di sostituzione del telo di copertura della palestra sud, comprese le fiancate laterali, gli infissi e le opere di finitura ad essi connessi, recentemente appaltati per un investimento complessivo di € 80.000,00. La Provincia di Pisa ha di recente ottenuto, tra gli altri, l’assegnazione di un finanziamento, nell’ambito delle risorse del PNRR destinate agli impianti sportivi, per la realizzazione di una nuova palestra a servizio dell’Istituto Pesenti nell’area di pertinenza scolastica, per un investimento complessivo di € 2.556.000,00. Il nuovo impianto prevede la realizzazione di un campo da gioco regolamentare polivalente (pallavolo/pallacanestro) e relativi servizi e spazi accessori, compresa la tribuna per il pubblico" aggiunge Angori.

"Dal 2016 l’Istituto Pesenti ospita 4 classi dell’Istituto Russoli, a seguito della inagibilità del primo piano del fabbricato storico di quest'ultimo, in via Tosco Romagnola , dovuta alle carenze strutturali accertate sui soffitti e controsoffitti. Un elemento che, ad ogni buon conto, va nella logica di sinergia tra istituti che siamo riusciti a realizzare anche attraverso l'istituzione del tavolo programmatico per l'edilizia scolastica pisana" apiega la consigliera all'Edilizia scolastica Cristina Bibolotti.

Gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2022/23 sono circa 215.



"L’Istituto non dispone di una palestra propria, pertanto utilizza la palestra comunale sulla base di una convenzione stipulata tra Comune di Cascina e Provincia di Pisa. Per quanto concerne gli interventi programmati su base PNRR, ai fini della ristrutturazione del fabbricato della sede di Via Tosco Romagnola, compreso l’adeguamento alla normativa antincendio, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica, la Provincia ha prima ottenuto un finanziamento dal MIUR per la progettazione di € 103.168,00, aggiungendo ulteriori risorse proprie per € 208.000,00, e poi il finanziamento per la realizzazione dei lavori (risorse Legge 160/2019, ndr), successivamente confluito nelle risorse del PNRR, per l’importo di € 2.877.749,76, cui si sono aggiunti € 287.774,98 quali risorse aggiuntive previste dal DPCM del 28/07/2022 a seguito dell’aggiornamento dei prezzari".



"Il progetto definitivo ha evidenziato una esigenza di risorse superiore alla disponibilità rappresentata dalle suddette risorse per cui è stato individuato un primo lotto funzionale che riguarda la completa ristrutturazione del fabbricato storico, compreso il miglioramento sismico, e la messa in sicurezza antincendio dell'intero plesso. E' stato quindi redatto il progetto esecutivo del primo lotto dell'intervento, ad oggi in fase di verifica e validazione per la successiva approvazione e conseguente indizione della gara d'appalto - spiega Bibolotti - la Provincia ha inoltre acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del recupero funzionale dei locali dell'immobile adiacente al teatro 'Politeama' di Cascina (denominato terzo lotto), di proprietà della Provincia e del Comune di Cascina, per creare spazi didattici e amministrativi idonei ad ospitare alcune classi del Liceo Artistico 'F. Russoli'. Detti locali, in una prima fase, serviranno ad ospitare gli alunni ed il personale amministrativo della sede principale di via Tosco Romagnola che sarà oggetto dei lavori di ristrutturazione sopra descritti. Il suddetto progetto prevede un investimento complessivo di € 687.000,00 che la Provincia prevede di finanziare nell'ambito della variazione di bilancio in corso di adozione, così da consentire la redazione del progetto esecutivo ed il conseguente appalto dei lavori".

"Ringrazio la Provincia di Pisa per questo primo confronto sul territorio - afferma il sindaco di Cascina Michelangelo Betti - la condivisione del percorso degli interventi per i nostri plessi è fondamentale per il benessere reale all'interno delle comunità scolastiche e, più in generale, per la nostra collettività. Auspico pertanto, e ne sono certo, che si procederà su questo buon percorso avviato, che consentirà a tutte le istituzioni in campo di realizzare le migliori situazioni possibili per i nostri ragazzi e ragazze, il personale docente e scolastico, e le famiglie" conclude il primo cittadino.