Commercio ed eventi natalizi: Cascina si prepara ad animarsi sotto le feste

Sostegno alle attività economiche, riqualificazione di Corso Matteotti, eventi natalizi. Sono questi gli argomenti al centro del nuovo incontro tra Bice Del Giudice, assessore con deleghe a Commercio, cultura e turismo del Comune di Cascina, e i rappresentanti di Confcommercio (Luca Favilli) e Confesercenti Toscana Nord (Simone Romoli). Una riunione a 360 gradi per portare avanti, insieme, numerose iniziative e con una conferma importante: anche quest’anno l’illuminazione natalizia sarà a carico dell’amministrazione comunale. “Sono in corso le verifiche istruttorie per il bando sulle attività economiche - spiega l’assessore Del Giudice - c’è infatti la necessità di ristabilire una corretta proporzione dei contributi. Di certo rifinanzieremo l’importo originariamente previsto di 80.000 euro, vista l’importante risposta data dalle attività economiche”.



Per quanto riguarda il Corso Matteotti, l’amministrazione comunale ha intenzione di “sfruttare le opportunità offerte dal Pnrr sulla valorizzazione dei Borghi: stiamo studiando, con le associazioni di categoria, misure e progetti che possano favorire il coinvolgimento dei fondi sfitti nell’ambito di un progetto più ampio. In tal senso - continua Bice Del Giudice - sono in programma eventi importanti che vedranno interessato proprio il Corso e che andranno ad impattare favorevolmente sulle attività commerciali già presenti. Per questo ci auguriamo che ci sia una maggiore partecipazione dei commercianti alle iniziative che saranno promosse adeguatamente e con il dovuto anticipo, sulle quali stiamo già lavorando anche per la prossima primavera”.

Infine il capitolo ‘Natale’. “Anche quest’anno l’amministrazione comunale provvederà a proprie spese all’allestimento delle luminarie e all’organizzazione di eventi artistici e musicali. Il Corso Matteotti diventerà teatro di un Natale che si preannuncia particolarmente ‘luminoso’ anche grazie al coinvolgimento delle associazioni cascinesi - conclude l’assessore - che ancora una volta si sono dichiarate disponibili a collaborare”. Qualche anticipazione: torna il tradizionale concerto natalizio organizzato dalla Filarmonica Municipale ‘G. Puccini’, ci saranno il prolungamento del mercato settimanale del giovedì a ridosso delle festività natalizie, la casina di Babbo Natale con la raccolta delle letterine dei bambini, l’allestimento di un presepe, un progetto fotografico e gli immancabili eventi culturali alla Biblioteca comunale Peppino Impastato.