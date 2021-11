Volterra: si chiude con un incontro il processo partecipativo Facciamoci Spazio!

Dopo mesi di lavoro, giunge alla sua fase finale 'Facciamoci Spazio!' il processo partecipativo promosso dal Comune di Volterra con il sostegno dell’Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione di Regione Toscana. L’appuntamento è per un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza che si terrà sabato 20 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, presso il bar del Dopolavoro di Saline di Volterra.

“Arrivati a questo punto, abbiamo programmato un incontro pubblico di presentazione di quelli che sono stati i risultati raccolti dal progetto - afferma il sindaco Giacomo Santi - le attività sono state numerose e molto diversificate tra loro. Ci hanno permesso di raccogliere dati tecnici, informazioni sullo stato di sottoutilizzo del nostro patrimonio immobiliare ed anche alcune prime ipotesi di trasformazione e riutilizzo degli spazi. Inoltre, il processo di comunicazione e partecipazione ha agevolato l’incontro tra domanda e offerta di immobili sfitti sul territorio. Abbiamo infatti intercettato una domanda di spazi per l’apertura di nuove attività artigianali e commerciali: in questi mesi, diverse sono state le richieste che ci sono state fatte da stakeholder interessati ad allargare o a trasferire a Volterra le proprie attività”.

“Il lavoro ha interessato per larga parte anche l’emersione e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico e culturale legato ai luoghi e al territorio, condensato nella memoria collettiva dei molti cittadini che hanno partecipato alle attività proposte - aggiunge l’assessore alle Culture Dario Danti - grazie alle interviste e alle passeggiate esplorative abbiamo incontrato molte persone e questo ci ha permesso di affinare il lavoro di ricerca iniziato con la fase inziale del progetto. I risultati che progressivamente ottenevamo ci hanno condotto alla necessità di far emergere una contro–narrazione di Volterra, da qui il titolo evocativo Altra Volterra, che racconta e mette in risalto tre diversi paesaggi che sistematizzano e traducono la memoria collettiva che lega la comunità locale ai suoi spazi. Tutto questo lavoro confluirà nei prossimi mesi in una pubblicazione, assieme alla mappa interattiva prodotta nel corso del processo”.

L’incontro finale sarà quindi l’occasione per raccontare alla cittadinanza tutte le tappe che il processo ha toccato, presentando più nel dettaglio le attività e i rispettivi risultati. La partecipazione dell’evento è aperta a tutti e a tutte fatto salvo il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Per ulteriori informazioni sul processo partecipativo è possibile consultare la pagina sul portale Open Toscana, seguire i canali social Facebook e Instagram e/o scrivere direttamente all’indirizzo facciamocispazio.volterra@ gmail.com