Volterra incontra gli Uffizi e lancia il Guarnacci Diffuso

Incontro a Firenze tra il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, il sindaco di Volterra Giacomo Santi e l’assessore alle Culture del Comune di Volterra Dario Danti. L’incontro è stata l’occasione sia per discutere delle idee e dei progetti in vista del 2022, quando Volterra sarà la prima Città Toscana della Cultura, sia per condividere le potenzialità del progetto Uffizi Diffusi. Al direttore delle Gallerie è stato rinnovato l’invito a visitare la città di Volterra ed è stato illustrato il progetto del Guarnacci Diffuso, fortemente voluto dall’amministrazione comunale del Colle etrusco, su esplicito richiamo e modello dell’esperienza fiorentina. Eike Schmidt, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per questo progetto e ha assicurato future e proficue collaborazioni a cominciare da una visita a Volterra da tenersi prossimamente.