Legalità e bullismo: studenti di Santa Luce a lezione dai Carabinieri

Nuovo incontro per i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa con gli studenti nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità.

Questa volta il comandante della Compagnia di Volterra ha incontrato sessanta studenti delle prime, seconde e terze classi della scuola media 'Antonio Benci' di Santa Luce.

Nell’occasione sono stati affrontati gli argomenti riguardanti la cultura della legalità e del bullismo.

L’ufficiale ha spiegato che vivere nella legalità s'identifica con il rispetto delle regole più elementari che fanno parte della quotidianità, come il comportarsi in modo educato a scuola e rispettare i compagni di classe e i professori.

Questa è la buona premessa per poi passare alle norme più complesse che trattano argomenti più specifici.





Per quanto riguarda il fenomeno del bullismo, i Carabinieri hanno evidenziato gli elementi che lo contraddistinguono e le conseguenze sociali e penali che ne possono derivare. In particolare è stato spiegato come il bullismo si caratterizza in azioni violente e intimidatorie esercitate, dal singolo o da un gruppo di bulli, su di una vittima.E’ stato evidenziato agli alunni che l’unico modo per contrastare questa piaga sociale è quello di esporre il problema ai professori ed ai propri genitori. Il silenzio, paradossalmente, 'legittima' gli atteggiamenti deviati del bullo.