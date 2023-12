San Miniato, violenza di genere e bullismo: la sensibilizzazione dei Carabinieri entra in classe

Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato e il Comandante della Stazione di Santa Maria a Monte hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo 'Giosuè Carducci'. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato complessivamente centodue studenti delle classi di seconda media accompagnati dai rispettivi docenti, sono stati affrontati due temi di grande attualità e delicatezza quali il bullismo/cyberbullismo e la violenza di genere.

Con riferimento a quest’ultimo argomento è stato proiettato il cortometraggio istituzionale realizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, intitolato 'Scriminante d’Amore', che affronta il tema specifico dell’azione di contrasto alla violenza contro le donne. L’argomento ha avuto come focus principale la vittima di violenza e l’importanza dell’empatia e del fare squadra, in modo da segnalare episodi e situazioni personali o di conoscenti e amiche/ci, prima che si arrivi a conseguenze più tragiche.

I ragazzi hanno prestato molto attenzione al cortometraggio, che ha riscosso grande successo e interesse sia tra gli studenti sia nei docenti, i quali oltre ad apprezzare la cura e la serietà con cui è stato realizzato, hanno sottolineato l’importanza di trattare certi argomenti con i ragazzi - fin dalla più tenera età - al fine di creare una coscienza comune e indirizzare gli uomini e donne del futuro verso rapporti affettivi più sani e liberi.

In merito ai temi inerenti bullismo e cyberbullismo i due Comandanti, attraverso esempi concreti hanno spiegato ai giovani interlocutori l’importanza di prevenire certi comportamenti scorretti (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono 'protetti' dallo schermo) per evitare conseguenze anche molto gravi e come avvicinarsi e quindi come usare in modo intelligente le varie piattaforme, affinché le stesse siano soltanto un modo piacevole e moderno di comunicare e fare amicizia.

L’incontro è solo uno degli appuntamenti, facenti parte di una più ampia programmazione che vede i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella circoscrizione, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.