Permessi di soggiorno più veloci e un filo diretto con la Polizia di Stato: il questore incontra i migranti

Il questore di Pisa ha incontrato, presso la Sala Riunioni della Questura, i rappresentanti delle associazioni provinciali dei migranti nell’ottica di facilitare e ottimizzare le procedure amministrative che coinvolgono i cittadini stranieri presenti sul territorio pisano. Nel corso della riunione sono stati discussi diversi aspetti riguardanti le tematiche dell’immigrazione nella provincia di Pisa.

Attraverso un proficuo scambio di idee, sono state affrontate future possibilità di collaborazione per venire incontro alle esigenze di tutte le comunità coinvolte e con l’occasione è stata presentata la nuova 'Carta dei Servizi' dell’Ufficio Immigrazione, redatta per garantire una maggiore efficienza delle prestazioni erogate in favore dei cittadini stranieri.

Oltre ad assicurare il maggior impegno nell’abbreviare i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno con incrementi di nuove risorse professionali dedicate all’Ufficio Immigrazione, verrà istituito un tavolo periodico per valutare le pratiche più complesse e sensibili in ambito provinciale.

"Questo incontro ha dato avvio ad una rinnovata collaborazione tra la Questura e le associazioni dei migranti, che si concretizzerà in nuove e prossime occasioni di dialogo per affrontare, a livello locale, le problematiche connesse al fenomeno immigratorio" sottolineano dagli uffici di via Lalli.