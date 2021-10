Navigabilità dell’Arno, anche Pisa partecipa al primo incontro del tavolo di lavoro

Al via il tavolo di lavoro dedicato alla navigabilità del Fiume Arno, dalla sorgente alla foce a scala di bacino. Per inaugurare il percorso, giovedì 28 ottobre (a partire dalle 15.15) nella sede di ANBI Toscana a Firenze si terrà l’incontro 'Navigare l’Arno. Antiche vie d'acqua, percorsi di futuro' che vedrà anche la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Per Pisa sarà presente l'assessore Raffaele Latrofa.

L’iniziativa si tiene nell’ambito del percorso progettuale partecipativo del Patto per l’Arno promosso da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ANBI Toscana, ANCI Toscana, Consorzi di Bonifica Alto, Medio e Basso Valdarno, Regione Toscana e Comuni interessati dal fiume.

L’evento si aprirà con l’intervento 'Il Patto per l’Arno come luogo di lavoro sulla navigabilità'. Ne parleranno Marco Bottino presidente di ANBI Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Serena Stefani vicepresidente di ANBI Toscana presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. In scaletta anche gli interventi di Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, e Massimo Bastiani, presidente del Tavolo Nazionale sui Contratti di Fiume.

A seguire, Federico Eligi consigliere del presidente della Regione Eugenio Giani delegato alla navigabilità del Fiume Arno con l’intervento 'Strumenti di governance per lo sviluppo della navigabilità turistico- ricreativa sul Fiume Arno, nel quadro di potenziamento della mobilità sostenibile'. Di “'Nuovi spazi, tracciati e proposte per la ripresa e la resilienza delle città' parleranno invece il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’assessore alla Navigabilità di Pisa Raffaele Latrofa e Laura Ermini, assessore all’ambiente del Comune di San Giovanni Valdarno. Sono stati inoltre invitati i Comuni e le associazioni che 'navigano' in Arno, dalla sorgente alla foce.

In chiusura, la relazione del professor Francesco Salvestrini, ordinario di Storia medievale Università di Firenze su 'L’esempio del passato, quando l’Arno era navigato'. Le conclusioni saranno invece affidate al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

All’evento si potrà assistere in presenza nella sede di ANBI Toscana (viale della Toscana 21, Firenze) previa richiesta e nel rispetto della normativa in materia di Covid19 e Greenpass. Oppure si potrà seguire in modalità webinar tramite collegamento sulla piattaforma Zoom, facendo richiesta di registrazione e link per il collegamento. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta live streaming sui canali dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, di ANBI Toscana e dei Consorzi di Bonifica Alto, Medio e Basso Valdarno.