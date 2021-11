Viaggi e generazioni a confronto sull'asse Pisa-Cina nell'incontro online

Il 24 novembre scorso insegnanti e studenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dell'Università Nakai (Cina) hanno partecipato all'evento online della 'Generazione Z' che si è svolto dalla sala riunioni della China Eastern Airlines, con collegamenti attraverso cinque città dei due paesi.

Durante l'evento, gli insegnanti e gli studenti dell'università cinese e italiana hanno condotto una comunicazione interattiva con il personale della China Eastern Airlines sul tema 'Com'è lavorare in China Eastern Airlines e vivere in Cina'. Il capitano italiano Diego Benedetto della China Eastern Airlines ha spiegato al pubblico di entrambe le scuole il processo di preparazione al volo dalla base di Wuhan della China Eastern Airlines. Ha anche condiviso la storia del volo in Cina e ha fatto molti auguri ai ragazzi della 'Generazione Z'.

Hu Anlun, un assistente di volo di China Eastern Airlines che ha viaggiato e vissuto in Italia, ha introdotto il galateo della cabina nella stanza di preparazione della cabina presso la sede di Shanghai, raccontando le sue esperienze. L'incontro online ha suscitato l'interesse degli studenti universitari della 'Generazione Z' sino-italiana per le compagnie aeree cinesi e la grande varietà della cucina cinese, con molte domande durante tutto l'incontro. Il capitano Diego e l'assistente di volo Hu Anlun hanno risposto a ogni domanda in dettaglio e con grande pazienza.

''Il viaggio globale è davvero la cosa più attraente portata da questa professione - ha detto Hu Anlun - le gondole a Venezia, i caffè di notte ad Arles, le campane del Big Ben, lo skyline di Shanghai Bund, la brezza marina dell'Oceano Indiano, ogni momento ti fa sentire la ricchezza e l'eccitazione del mondo". "Quando ero bambino - ha ricordato Benedetto - a casa mia c'erano molte foto di piloti in uniforme. Quando sono andato a chiedere a mio padre chi fossero quelle persone, mi ha detto che erano tutti piloti. Da quel momento ho sentito il richiamo di questa professione. Oggi, ho seguito il percorso di pilota, il che mi fa sentire molto fortunato".

Nell'ultimo decennio, China Eastern Airlines ha mantenuto la sua cooperazione con università come il Convitto Nazionale 'Vittorio Emanuele II' di Roma e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, coinvolta nello scambio di cultura, arte, educazione, portando nuova vita alla cooperazione tra Cina e Italia.