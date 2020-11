Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: prosegue il percorso partecipativo

Prosegue il processo di progettazione della mobilità di Pisa nel futuro. Ripartono venerdì 13 novembre gli incontri sul nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città di Pisa, incentrati questa volta in particolare sul tema del commercio e del turismo. Il percorso partecipativo, partito a fine 2019, è voluto dall’amministrazione per definire e realizzare il Piano, uno strumento di pianificazione di fondamentale importanza, che ha come obiettivo l’ottimizzazione dei sistemi di mobilità in un’ottica di tutela ambientale oltre che sociale ed economica. Il PUMS contiene il quadro conoscitivo dell’accessibilità urbana, l’analisi delle criticità infrastrutturali, il quadro conoscitivo del Trasporto Pubblico Locale, la conoscenza degli spazi pubblici con particolare riferimento al verde urbano ed ai percorsi pedonali in città e promuove la partecipazione dei cittadini alla gestione del territorio.

La serie di incontri organizzati stanno dando vita ad un vero e proprio laboratorio in cui l'amministrazione chiede la partecipazione di cittadini e stakeholder che vengono coinvolti in prima persona nella costruzione del Piano, con l'obiettivo di migliorare la mobilità nel rispetto dell'ambiente e della città. Anche il prossimo appuntamento previsto per venerdì 13 novembre alle ore 17,30 sarà effettuato con modalità a distanza, tramite Zoom, e l’attenzione si focalizzerà su temi del commercio e del turismo.

Per ricevere il link alla piattaforma che consentirà la partecipazione all'incontro, è importante compilare il seguente modulo https://bit.ly/ PumsCommercioTurismo