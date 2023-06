La Polizia di Stato incontra gli studenti: il cane Asso dà prova delle sue abilità

Questa mattina la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni delle seconde e delle terze medie dell’istituto comprensivo Fibonacci del quartiere S. Francesco, trattenendosi con gli alunni dalle 10 alle 13.



Nella prima parte dell’incontro, voluto dall’istituto scolastico in collaborazione con il Coordinamento dei Comitati di quartiere cittadini, rappresentati dai signori Pierfrancesco Pozzi e Niko Pasculli, il vicequestore Luigi Fezza, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera, ha parlato degli aspetti legali, di prevenzione e repressivi inerenti l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.



A seguire il primo dirigente Virgilio Russo ed il sovrintendente Marina Carrara della Divisione Polizia Anticrimine della Questura hanno illustrato ai ragazzi la problematica della scomparsa dei minori (il 25 maggio è stata la giornata internazionale dei bambini scomparsi), distribuendo pieghevoli informativi realizzati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con consigli utili per prevenire il disagio ed illustrando le procedure che vengono attivate in questi casi.





A chiudere l’incontro, molto apprezzato dai ragazzi, l'esibizione nei giardini del plesso scolastico di un cane poliziotto fatto intervenire dal Centro cinofili della Polizia di Stato di Ladispoli (Roma): il cane Asso, pastore tedesco di 4 anni addestrato alla ricerca ed al soccorso di persone scomparse. Il cane ha dato prova delle elevate tecniche addestrative cui vengono sottoposti i cani-poliziotto al Centro addestrativo di Ladispoli e, al termine, ha vistosamente gradito le coccole che gli hanno riservato i ragazzi stessi.Presente anche un altro cane, un labrador di nome Darko, che sta completando il ciclo addestrativo prima di divenire anch’esso operativo.