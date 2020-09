Il nuovo console generale degli Stati Uniti a Firenze in visita ufficiale alla Prefettura di Pisa

Il prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha ricevuto oggi, 2 settembre, il nuovo console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta, in visita ufficiale nel capoluogo pisano. Il console generale, che ha assunto l’incarico a Firenze lo scorso luglio, è stata consigliere per gli Affari Pubblici presso l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman, in Giordania, ed ha svolto incarichi consolari, economici e di affari pubblici anche in Messico, Pakistan e India.

"Il cordiale colloquio - scrive in una nota la Prefettura - nel corso del quale sono stati richiamati gli antichi vincoli di amicizia con gli Stati Uniti d’America, è stato l’occasione per affrontare temi di interesse comune sotto il profilo economico, culturale e della sicurezza oltreché per rimarcare l’ottima collaborazione istituzionale con la base americana di Camp Darby. Il prefetto e il console generale si sono anche soffermati sulle bellezze artistiche, storiche e culturali che offre la città di Pisa, nella quale esiste una significativa presenza di cittadini americani".

Al termine dell’incontro, il prefetto Castaldo e il console generale hanno proceduto ad uno cambio di reciproci omaggi.