Incontro in Prefettura per gli auguri di buon lavoro ai sindaci della Provincia

Il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, nella mattinata del 12 luglio, ha incontrato in Prefettura i sindaci della provincia. Al termine della tornata generale delle amministrative, con la contestuale elezione dei primi cittadini e il rinnovo dei rispettivi consigli comunali, il Prefetto si è congratulata con tutti i neoeletti e ha rivolto a tutti gli auguri di buon lavoro nello svolgimento delle attività istituzionali nei rispettivi territori.

Nel corso dell’incontro, sottolinea in una nota la Prefettura, è stata ribadita la "reciproca volontà di curare particolarmente i momenti di confronto e le occasioni di collaborazione, favorendo azioni coordinate per consolidare la rete istituzionale tra i diversi livelli di governo, nonché per affrontare e dare risposte sinergiche ai temi sempre più complessi nelle materie dell’Ordine e della sicurezza pubblica, della Protezione Civile, dell’Immigrazione, del Sociale".