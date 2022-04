Dal Brasile a San Rossore in ricordo della seconda guerra mondiale

Un legame tra San Rossore e il Brasile si è rinsaldato ieri, giovedì 21 aprile, con la visita nella Tenuta dei rappresentanti dell'esercito brasiliano accolti dal presidente dell'Ente Parco Lorenzo Bani. Durante la seconda guerra mondiale la Força Expedicionária Brasileira (in italiano 'Forza di Spedizione Brasiliana' o FEB) ha contribuito alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo combattendo a fianco degli Alleati. Dal '44 al '47 circa sono stati parte del grande contingente alleato che era stanziato a San Rossore, sia sul prato a fianco di viale delle Aquile Randagie (o di Cascine Nuove) e soprattutto sul cosiddetto 'Prato dei Mori' (nome non casuale) all'inizio del viale del Gombo nel lato sud-ovest dell'ippodromo. In questa area sono ancora visibili le tracce del passaggio dei militari, come le buche scavate nel terreno che servivano ai meccanici per le riparazioni dei mezzi.





In questi giorni le delegazioni del dipartimento di storia e cultura dell’esercito brasiliano e della direzione del patrimonio storico e culturale e del centro di comunicazioni sociali stanno visitando l'Italia in ricordo di quel periodo e tra le tappe non poteva mancare San Rossore. La visita si è conclusa con la consegna di una targa ricordo.