Incontro con la cittadinanza a Coltano per il sindaco Conti

Si è tenuta ieri, 21 aprile un'assemblea organizzata dalla Proloco presso la Villa Medicea sul quartiere, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e della e vicesindaco Raffaella Bonsangue. Tanti i temi trattati, fra cui: la videosorveglianza, il passaggio di proprietà delle strade al Comune, il rifacimento dello studio medico, la risistemazione della scuola Diaz, il ruolo del Parco di San Rossore all'interno della tenuta, il progetto Stazione Radiotelegrafica Marconi e la sistemazione del campo nomadi.

"I due funzionari pubblici, che il consiglio direttivo ringraziano per la disponibilità dimostrata - scrive in una nota la Proloco - hanno risposto puntualmente alle domande loro rivolte facendo il punto della situazione su quanto già attuato per quel che riguarda il programma della Proloco denominato 'Borgo di Coltano. Tesoro di Pisa' firmato dall'allora candidato sindaco Michele Conti e confrontandosi con gli abitanti sulle tematiche riguardanti il borgo ancora irrisolte. Alla fine dell'assemblea il sindaco si è ripromesso di risolvere parte delle richieste dei presenti e di fare uno nuova incontro quando ci saranno aggiornamento in tal senso".