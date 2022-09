Incontro pubblico per illustrare la variante urbanistica relativa del Pisa Training Centre

Giovedì 29 settembre, dalle ore 15.30 alle 17.30, si svolgerà presso la biblioteca comunale in via San Michele degli Scalzi, 178 un incontro con la cittadinanza per illustrare i contenuti della variante al regolamento urbanistico che riguarda l’area di via Pietrasantina interessata da una proposta di intervento finalizzato alla realizzazione di un’area sportiva.

In questa sede saranno illustrati i contenuti e le procedure della variante con facoltà per i partecipanti di presentare eventuali osservazioni. All’incontro saranno presenti i tecnici dell'ufficio interessato e il Garante dell’Informazione e Partecipazione. L’incontro rientra rientra nel programma delle iniziative finalizzate all’informazione e partecipazione deliberato dalla Giunta comunale insieme all’avvio del procedimento di variante al regolamento urbanistico e di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.