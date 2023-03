Lezioni contro bullismo e cyberbullismo: proseguono gli incontri promossi dalla Polizia

Vanno avanti, nelle scuole pontederesi, le iniziative mirate a sensibilizzare sui temi del bullismo e del cyberbulismo. Sabato 4 marzo, alle 10, il vicequestore Luigi Fezza, in rappresentanza della Polizia di Stato, prenderà parte a un incontro organizzato dall'istituto comprensivo 'Gandhi' proprio su questi temi. La particolarità dell'iniziativa è legata al fatto che l'incontro, dopo un percorso già seguito con gli studenti, sarà rivolto a genitori e insegnanti, che sono stati invitati a partecipare.

"Lo scopo - spiega la scuola - è proprio quello di fornire, anche ai genitori, oltre che ai docenti, conoscenze e competenze ulteriori per chiudere il cerchio sulla prevenzione dei rischi del web e del cyberbullismo. La sicurezza dei ragazzi è importantissima e non può prescindere dall'azione sinergica e coordinata di tutte le componenti del mondo scuola".

"Un tema di grande attualità, quello dei rischi e delle insidie che possono celarsi nel mondo del web - spiega l'assessore alle politiche educative del Comune di Pontedera Francesco Mori - in tutte le scuole cittadine stiamo portando avanti da tempo, in sinergia, tutta una serie di iniziative per prevenire i fenomeni di bullismo. La sensibilizzazione, l'impegno e il coordinamento sono fattori fondamentali per il contrasto del rischio".