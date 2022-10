Sicurezza sul lavoro: se ne parla negli istituti professionali di Pontedera

Cultura della sicurezza e percezione del rischio. Con queste coordinate, nella mattinata di martedì 11 ottobre, si è svolto un incontro con gli studenti dei tre istituti professionali pontederesi in concomitanza con le riflessioni conseguenti alla 72° Giornata nazionale per le vittime sul lavoro. Un altro degli appuntamenti voluti su questo tema, da parte del Comune, che ospita, già da alcuni giorni, nell'atrio di Palazzo Stefanelli, la mostra 'Non numeri ma persone' promossa dall'associazione Ruggero Toffolutti.

A dialogare con i ragazzi, stamani, sono stati Matteo Micheli, presidente del Coordinamento nazionale tecnici della prevenzione, sicurezza, salute, igiene sul lavoro e l'avvocato Michela Simoncini, che segue da vicino i temi legati alla sicurezza sul posto di lavoro. Moltissimi gli spunti emersi, incontrando i giovani degli istituti Fermi, Pacinotti e Marconi.

"Se vogliamo fare cultura della sicurezza dobbiamo ripartire proprio dagli appuntamenti scolastici - spiega Micheli - per permettere agli studenti di arrivare a una consapevolezza piena di cosa significa fare sicurezza, salute e igiene sul lavoro. Come agiamo di fronte al rischio? Con la consapevolezza - aggiunge Micheli - e i ragazzi oggi ci hanno dimostrato che questo è possibile". "Un riscontro positivo su un argomento che è lontano dai giovani e che cerchiamo di fare avvicinare il più possibile - dice Simoncini parlando degli incontri - per fare sicurezza serve cultura della sicurezza. Non bastano le norme, occorre la loro conoscenza e la consapevolezza di come attuarle".

"L'obiettivo è quello di costruire una cultura del lavoro e una attenzione alle misure di sicurezza che devono accompagnare i ragazzi verso le esperienze che svolgeranno in ambito lavorativo - dichiara l'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori, presente all'iniziativa - quella di oggi è stata una giornata importante, per fare crescere la comunità scolastica di Pontedera e della Valdera".