Incontro fra il sindaco di Pisa Conti e il nuovo Questore Gaetano Bonaccorso

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, questa mattina 2 novembre, ha incontrato il nuovo Questore di Pisa Gaetano Bonaccorso a Palazzo Gambacorti. Nel corso del colloquio, durato circa un’ora, il Sindaco ha indicato alcune delle principali tematiche legate alla sicurezza della città.

"Ho dato con piacere il benvenuto a Pisa al nuovo Questore, dottor Bonaccorso - ha commentato il Sindaco Conti - con il quale collaborerò in stretta sinergia, non solo attraverso le sedi istituzionali in cui entrambi siamo coinvolti, come il Comitato per l’ordine e la sicurezza che il Prefetto convoca periodicamente, ma anche attraverso un confronto costante e diretto ogni volta che ce ne sarà bisogno. Ho spiegato al Questore che per la nostra amministrazione innalzare i livelli di sicurezza in città è una delle priorità del mandato. Abbiamo parlato dei principali temi da affrontare, dal controllo delle zone più sensibili come la Stazione centrale e l’asse turistico, alla lotta all’abusivismo commerciale, ai fenomeni di criminalità da debellare, alle nuove problematiche di ordine pubblico sorte a seguito dell’inizio della pandemia. Il Questore era già bene informato sulla nostra città e sono sicuro che insieme lavoreremo per rendere la città più sicura. Con l’augurio di buon lavoro ci siamo aggiornati ai prossimi appuntamenti per approfondire le questioni aperte".