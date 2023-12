Social, bullismo e cyberbullismo: studenti di Monteverdi Marittimo a lezione dai Carabinieri

Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità avviata a favore degli studenti, nell’ambito del progetto portato avanti dall’Arma a livello nazionale.

Questa volta l’evento si è tenuto a Monteverdi Marittimo presso la scuola primaria 'C. Battisti' dove il comandante della locale Stazione Carabinieri ha incontrato circa quaranta studenti, per parlare con loro di utilizzo consapevole dei social network, bullismo e cyberbullismo.



I Carabinieri hanno spiegato che nell’utilizzo quotidiano, senza il necessario controllo dei genitori e/o i dovuti accorgimenti, si possono nascondere numerose insidie.



Una parentesi specifica è stata dedicata al fenomeno del cyberbullismo, tanto più pericoloso quanto più subdolo, nascosto e forte dell’anonimato di cui il cyber bullo, almeno in un primo momento, può godere.Al termine dell’intervento sono stati illustrati gli strumenti con i quali gli studenti possono difendersi da tale fenomeno, come l’ammonimento del questore o la possibilità di richiedere o far richiedere l’oscuramento, la rimozione e la cancellazione del materiale offensivo pubblicato in rete.