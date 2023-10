Come evitare di cadere in una truffa: cittadini a lezione dai Carabinieri

Tappa a Montecatini Val di Cecina per gli incontri promossi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa in favore delle fasce della popolazione più esposte al rischio di cadere nel fenomeno delle truffe. Al Teatro Aurora il comandante della locale Stazione ha incontrato la cittadinanza.



Sono state illustrate le metodologie più comuni utilizzate dai truffatori, di solito camuffati da appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, operai di aziende di distribuzione del gas/luce, al solo fine di convincere le vittime a farsi consegnare contanti per risolvere finte problematiche accadute ai propri familiari.

I presenti hanno raccontato le proprie esperienze personali chiedendo specifiche 'dritte' che il comandante ha saputo saggiamente condividere.



Durante l’evento è stato distribuito il pratico vademecum, un vero e proprio manuale predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, con l’obiettivo di informare i cittadini e renderli sempre più consapevoli dello sgradito fenomeno dei raggiri.