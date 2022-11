Truffe: i Carabinieri incontrano i cittadini di Peccioli

Vanno avanti gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Pisa.

Questa volta l’incontro è avvenuto all’interno della struttura del Centro Polivalente di Fabbrica di Peccioli, dove il comandante della Stazione competente ha incontrato un cospicuo numero di persone ed a cui ha preso parte, in considerazione dell’importanza dell’argomento trattato e delle attenzioni ad esso rivolte, anche il sindaco Renzo Macelloni.



Durante l’evento, nel corso del quale è stato distribuito l’opportuno vedemecum curato dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, il comandante della Stazione ha focalizzato l’attenzione su fatti di cronaca reali, illustrando quelli che sono i raggiri che con maggior frequenza inducono la vittima a cadere nell’errore, suggerendo preziosi accorgimenti e raccomandazioni per accorgersi degli inganni escogitati dai malviventi.L’iniziativa ha suscitato grande interesse nelle persone partecipanti, che hanno molto apprezzato la presenza del comandante della Stazione e del loro primo cittadino, ringraziando l’Arma per gli utilissimi consigli ricevuti.Gli incontri continueranno nei prossimi giorni in tutti i centri, anche quelli più piccoli, del territorio della Compagnia di San Miniato da parte dei comandanti delle Stazioni, con l’auspicio della massima partecipazione soprattutto da parte delle persone anziane.