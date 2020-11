Il vicesindaco Raffaella Bonsangue riceve una targa dal Deputy di Camp Derby

Nei giorni scorsi il Deputy di Camp Derby Robert J. Chartier ha fatto visita al vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue. Nel corso dell'incontro dai toni cordiali il rappresentante di Camp Derby ha donato una targa di ringraziamento e apprezzamento nei confronti del Comune di Pisa per lo spirito di collaborazione dimostrato in questi anni nei confronti della base americana e per i buoni rapporti stretti tra le due istituzioni.

A ritirare la targa il vicesindaco Bonsangue. "E' stata una visita a sorpresa e molto gradita da parte del Deputy Chartier. Camp Derby rappresenta una realtà importante e strategica nell'ambito della sicurezza nazionale ed internazionale: anche per questo da parte nostra abbiamo ribadito la piena disponibilità nel rafforzare e migliorare i rapporti e la collaborazione col Comune di Pisa" ha affermato.

Nello specifico il Deputy ha rimarcato alcuni aspetti che stanno a cuore al Comando di Camp Derby. "I militari hanno alcune esigenze, che da un proficuo e sinergico rapporto con le istituzioni locali, non solo il Comune, e regionali possono trovare soluzioni a vantaggio delle comunità, per garantirne la sicurezza e la tutela".

