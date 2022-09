Indagato per tentato omicidio, rapina e lesioni: divieto di ritorno a Pisa per un 19enne

Nell'ambito dei controlli del territorio per assicurare l'ordine pubblico in zona stazione, la Polizia di Pisa, ieri 20 settembre, ha rintracciato un 19enne già noto alle forze dell'ordine, in particolare per due azioni che hanno avuto recentemente risalto sulle pagine di cronaca dei giornali. Si tratta di un cittadino tunisino, residente regolarmente a Firenze, nei cui confronti è stato emesso la misura di prevenzione a firma del Questore del Foglio di Via Obbligatorio e Divieto di Ritorno nel comune di Pisa per 3 anni.

Il giovane, nello scorso agosto, è stato indagato dalla Squadra Mobile perché indiziato del reato di tentato omicidio perpetrato nei confronti di un dipendente di un bar di viale Gramsci. I fatti risalgono al 27 luglio. L'accusa è stata poi derubricata a tentate lesioni, con la rimessione in libertà. Sempre lui, secondo le indagini della Polizia Municipale di un mese fa, sarebbe l'autore di un pestaggio alla pista del ghiaccio del gennaio scorso, con vittima un coetano, anche ferito con una bottiglia rotta. Per questa ipotesi di reato è stato denunciato per rapina e lesioni.