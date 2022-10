Indagine occupazione dei diplomati: ecco i risultati per l’Itis 'A. Santucci' di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Analizzando i dai dell’indagine effettuata si nota che a Pomarance, di media, escono 17 diplomati all’anno. Considerando i dati dei diplomati dal 2018 al 2021 si nota la piena occupazione e che il principale sbocco occupazionale è l’ENEL con il 20% dei diplomati, dipendenti diretti, e un altro 25% di dipendenti indiretti (assunti cioè presso le aziende che lavorano nell’indotto). Il 10% ha trovato lavoro presso la Smith International (gruppo Schlumberger). Importante è la percentuale di ragazzi che continuano gli studi (il 20%). Di loro la maggior parte ha scelto ingegneria, altri hanno scelto di specializzarsi in professioni sanitarie (Scienze dell’Educazione e della Formazione e Tecnico di Radiologia) ed altri ancora si sono iscritti a Fisica. La percentuale di iscritti agli ITS è minore, ma la statistica è viziata dal fatto che molti degli iscritti agli ITS hanno terminato il percorso di studi e risultano già tra gli occupati. Percentuale minori hanno trovato impiego nell’esercito (3%), TIM (3%), Ferrovie (1,5%). Solo l’8% del campione ha trovato occupazione in un settore incoerente con il settore di studio (di cui il 5% nel commercio). Estremamente importante è notare che il 6% dei ragazzi, nonostante la giovane età, ha aperto una propria attività imprenditoriale. Per quanto riguarda i diplomati del 2022 i dati sono parziali, ma si rileva che su 23 diplomati 2 sono già assunti in ENEL, 3 in aziende dell’indotto (SM Impianti, ICET e PES), 1 da Bottai Impianti elettrici, 1 nel commercio (Fratelli Nardi), 1 nel settore primario e ben 10 ragazzi stanno facendo le selezioni per la SMITH. Solo due ragazzi stanno continuando il loro percorso formativo: uno frequenta Ingegneria a Siena e l’altro un corso di perfezionamento per cuochi.