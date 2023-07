Sorpresi a spacciare eroina: Polizia sulle tracce dei pusher

Nel pieno della notte di giovedì 6 luglio alcune pattuglie della Squadra Volanti della Questura, dopo la segnalazione di una probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di un giardino condominiale in zona porta Fiorentina, sono intervenute sul posto per effettuare accertamenti. Le persone segnalate si erano già allontanate, ma ispezionando approfonditamente i luoghi i poliziotti, all'interno di un tombino, hanno ritrovato un involucro di cellophane trasparente con all'interno sostanza stupefacente, risultata eroina dopo l'analisi scientifica del peso di 30 grammi.

Nello stesso nascondiglio i poliziotti hanno trovato anche un bilancino di precisione per la pesatura e la suddivisione in dosi della droga. Allo spaccio al dettaglio avrebbe fruttato oltre 2.000 euro. La sostanza e il bilancino sono stati posti sotto sequestro; le indagini in corso per risalire ai pusher sono condotte dalla sezione Narcotici della Squadra Mobile.