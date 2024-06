Indagini alla Torre piezometrica e intervento di Acque in via Tesio: le modifiche al traffico

La Polizia Municipale di Pisa ha disposto alcune modifiche al traffico per permettere l’effettuazione di due distinti interventi.

Al fine di consentire ad Acque l’esecuzione di lavori per un nuovo allaccio fognario divieto di sosta con rimozione coatta (00-24) e chiusura al transito veicolare dalle 8 del 24 giugno alle 18 del 26 giugno di via Tesio all'altezza del civico numero 15.

Chiusura al transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione coatta dal 24 al 27 giugno (con orario 8-17) in via delle Bocchette, nel tratto compreso tra via Putignano-Sant'Ermete e via Emilio Bosso Palazzi in Trivelli, per l’esecuzione di indagini sulla Torre piezometrica in previsione di un suo prossimo abbattimento.