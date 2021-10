Classifica denunce di reato del Sole24Ore: la Provincia di Pisa 24ª in Italia

Nel 2018 la Provincia di Pisa era 11ª in Italia nelle statistiche raccolte dal Sole24Ore per il numero di reati denunciati sul territorio (12ª nel 2017). Nel 2019 la posizione era la 17ª. Il quotidiano ha reso pubblica ieri 25 ottobre l'analisi del 2020, che vede il territorio pisano piazzarsi in 24ª posizione. Il lieve trend positivo si riscontra in tutte le voci, dove il più delicato resta il problema dei furti: le denunce in questo senso sono state 1.447 ogni 100mila abitanti, per la 15ª piazza nazionale, meglio comunque del 9° posto dell'anno scorso.

Nel dettaglio, sono calate tutte le figure interenti gli assalti dei ladri. La voce più impattante resta quella dei furti in abitazione, 287 denunce ogni 100mila abitanti, 8° posto in Italia (nel 2019 Pisa era 5ª). Furti con destrezza 13ª (era 10ª ), furti in esercizi commerciali 21ª (era 16ª ), furti con strappo 22ª (invariata), furti in autovetture 60ª (era 57ª ). Le rapine sono state 30, per la 18ª posizione nazionale (era 17ª ). Lieve miglioramento anche per un'altra voce critica, quella delle violenze sessuali. Pisa si piazza ora 19ª con 8,8 denunce ogni 100mila abitanti, nel 2019 era 15ª con 10,9 denunce. Le segnalazioni per reati in materia di stupefacenti sono calate da 88 a 67,5, passando dalla 12ª alla 26ª posizione nazionale.

"La provincia di Pisa è al 24° posto dietro le toscane Prato, Firenze e Livorno - commenta il sindaco Michele Conti - una posizione che non ci soddisfa e che conferma che c'è ancora molto da lavorare, ma invertire la tendenza è possibile, lo stiamo facendo e delle note positive possiamo registrarle: rispetto all'anno precedente, nel 2020 Pisa ha avuto un calo fra i più marcati del numero di denunce o delitti commessi (-24%), mentre nel primo semestre di quest'anno, l'aumento dei reati è stato del 1,5%, più contenuto rispetto agli altri territori. Dai dati emergono nella nostra città ancora troppi reati odiosi dal punto di vista sociale, quali furti, rapine, spaccio di stupefacenti. Il lavoro di concerto delle forze dell'ordine, sta dando i suoi risultati e queste classifiche lo confermano: fra le molte denunce registrate anche quelle della nostra Polizia Municipale che, solo in questo ultimo fine settimana, ha arrestato tre persone nell'ambito dei controlli antispaccio nelle aree più critiche del centro storico".