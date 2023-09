C’è sempre la provincia di Trento al vertice della classifica dell’Indice di Sportività, indagine realizzata anche quest’anno da Pts per Il Sole 24 Ore nell’ambito del progetto della valutazione della qualità della vita. Giunta alla sua 17ª edizione, la classifica misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali: 32 indicatori contribuiscono a determinare la posizione, con dati presi in esame che riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti suddivisi per discipline, l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Il quadro punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

In questo contesto, Pisa è a metà classifica, in 44ª posizione. La Toscana in generale non brilla: fra le prime 20 province classificate, la Lombardia è leader con 7 presenze, distanziando nettamente Veneto ed Emilia Romagna con due province ciascuna; una sola presenza per la Toscana con Firenze 4ª, con un bel balzo rispetto l'anno scorso (era 12ª) e il Piemonte (Torino, al 15° posto).

La situazione di Pisa

Sono 4 le macroaree in cui gli indicatori sono raccolti: struttura sportiva (41° posto), sport di squadra (36° posto), sport individuali (45° posto), sport e società (38° posto). Il miglior posizionamento a livello nazionale Pisa lo ottiene con 'sport outdoor', quindi all'aperto, con valutati risultati e società degli atleti nel 2022, fra cui tiro a volo, arco e triathlon. Fanalino di coda l'88° posto per la voce 'attrattività eventi sportivi'.

In prospettiva, per quanto riguarda gli 'investimenti nello sport', considerando finanziamenti pubbli e privati con progetti Pnrr, la valutazione del Sole 24 Ore piazza la provincia in 18ª posizione. Stessa piazza di buon livello lo trova il calcio professionistico, segno che il Pisa calcio resta trainante, ma al pari la voce 'altri sport di squadra' vede la Provincia al 79° posto (considerati fra gli altri rugby, baseball, hockey e pallanuoto), con 80° posto per la presenza di squadre di società dilettanti nei campionati 2022. Per gli sport invididuali il miglior piazzamento è quello del tennis, 18°.

Sul sito dedicato del Sole 24 Ore le comparazioni.