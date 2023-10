Infiltrazioni d'acqua all'Arena Garibaldi: indagini tecniche per stabilire il costo degli eventuali interventi

Le criticità emerse qualche giorno fa sulla gradinata dell'Arena Garibaldi, dove a causa dell'ondata di maltempo sono state rilevate infiltrazioni con conseguente caduta di calcinacci, sono state al centro di una riunione tecnica convocata a Palazzo Gambacorti dal sindaco di Pisa Michele Conti e dal vicesindaco e assessore all’Edilizia sportiva Raffaele Latrofa.



Nell’incontro è stato deciso di affiancare agli uffici tecnici del Comune dei professionisti esterni a cui affidare l’incarico di realizzare indagini diagnostiche sulla parte dell’impianto interessata dalle criticità e redigere una perizia tecnica, propedeutica a uno studio di fattibilità per stabilire il costo degli eventuali interventi e della loro messa in opera.

"Dal 2018 - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - questa amministrazione comunale ha realizzato molti interventi sullo stadio comunale che, come è noto, ha oltre un secolo di attività alle spalle e necessita di una continua manutenzione. In parallelo, nella scorsa consiliatura, abbiamo lavorato sul piano urbanistico approvando in tempi record la variante grazie alla quale è possibile il restyling totale e l’ammodernamento dell’impianto. Tenendo conto di questa prospettiva l’amministrazione ha comunque fatto la propria parte, realizzando i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

"Negli ultimi cinque anni - dichiara il vicesindaco e assessore all’Edilizia sportiva Raffaele Latrofa - l’Arena Garibaldi è stata oggetto di numerosi lavori realizzati dall’amministrazione comunale, per un totale di circa 550mila euro. Si tratta di interventi per le strutture di regolamentazione degli accessi, per il nuovo impianto di diffusione sonora, per le nuove sedute per la gradinata e per gli spalti, per adeguare i settori degli spettatori e quelli per l’implementazione dell’illuminazione del campo da gioco. Lavori ai quali si sommano diversi interventi di manutenzione straordinaria".

"Stamani (ieri, ndr) - prosegue Latrofa - ho partecipato alla riunione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo convocata in Prefettura sulla questione relativa alla gradinata e mi sono fatto carico del problema. La Commissione si riunirà nuovamente martedì prossimo e, in quell’occasione, si discuterà della possibilità di tenere aperta la gradinata con delle prescrizioni alle quali il Comune dovrà attenersi".