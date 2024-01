Il sistema sanitario assediato dai virus: "Influenza e Covid hanno picchiato duro, ma il peggio è alle spalle"

Tachipirina, antinfiammatori, antibiotici, ricette e chi più ne ha più ne metta. Alzi la mano chi, nelle scorse settimane, non si è ritrovato a maneggiare qualcosa di quanto appena elencato. L'influenza stagionale, il Covid e più in generale i virus respiratori hanno colpito in modo massiccio la popolazione italiana e, restringendo il campo, i pisani. Per sintetizzare all'estremo la portata dell'incidenza ci viene in soccorso un detto: "Si fa prima a contare le persone che sono rimaste sane".

"In effetti è così. La percentuale di contagiati sulla popolazione totale ha toccato un picco molto alto pochi giorni fa, facendo scattare alcuni allarmi all'interno del sistema sanitario" spiega il professor Mauro Pistello, direttore dell'Unità operativa di Virologia dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana. "Parliamo però di un quadro ampiamente previsto dai nostri sistemi - continua il virologo - dopo la cancellazione di tutte le misure precauzionali e il ritorno alla piena normalità, come la conoscevamo prima della pandemia, era normale assistere a una portata molto alta in termini di contagi e di ricoveri".

A Cisanello le settimane a cavallo delle festività natalizie e di Capodanno sono state le più complicate: "La gestione di quei giorni ha richiesto un sforzo supplementare a tutto il personale. In particolare abbiamo intensificato lo screening all'ingresso dei ricoveri, perché era necessario dividere in modo rigoroso i pazienti con infezioni batteriche da quelli con infezione virale, e in questo caso era opportuno comprendere che tipo di virus fosse".

Il professor Pistello spiega il motivo di questo sforzo: "In una situazione così pesante era importante evitare di unire persone con un'infezione virale a pazienti con infezioni batteriche attive, perché un ulteriore contagio avrebbe potuto comprometterne il quadro". Fortunatamente, nonostante un comprensibile affanno, il sistema sanitario ha retto l'urto "e adesso possiamo affermare che il peggio è alle spalle".

"Il quadro è migliorato sensibilmente dopo Capodanno - prosegue Mauro Pistello - siamo rientrati nei binari di una gestione ordinaria degli accessi e dei ricoveri. La diffusione dei virus influenzali, respiratori e del Covid rientra nella curva stimata: anche la riapertura delle scuole e di tutte le attività dopo la pausa delle feste non ha impresso una nuova accelerazione".

Sulla diffusione massiccia dell'influenza stagionale, mixata al Covid e ad altri virus respiratori (quale ad esempio il virus sinciziale per neonati e bambini molto piccoli), il professor Pistello avanza una lettura: "L'utilizzo delle mascherine e di altre misure preventive nella fase più acuta della pandemia, inevitabile e necessario per evitare conseguenze gravissime, ha drasticamente diminuito l'allenamento del nostro sistema immunitario ai consueti virus stagionali".

"La circolazione di questi virus - aggiunge Pistello - mantiene alte le nostre difese. E' un dato certificato e confermato da molti studi recentemente pubblicati. Perciò è corretto affermare che la trasmissione dei virus stagionali consente la stimolazione naturale del sistema immunitario. Da accompagnare ovviamente alla protezione data dai vaccini: sono presidi fondamentali soprattutto per tutte le fasce più deboli e fragili della popolazione".

"Nonostante una fisiologica 'stanchezza' delle persone nei confronti dei vaccini - conclude Mauro Pistello - dopo anni in cui siamo stati costantemente mobilitati a seguire il calendario delle somministrazioni, la Toscana e il territorio pisano hanno raggiunto un grado di copertura buono".