In partenza la prevendita dei biglietti per la nuova stagione del Teatro Verdi

Chiusa con successo la campagna abbonamenti, al via la prevendita dei biglietti: da sabato 15 ottobre per la Stagione Lirica e da sabato 22 per la Stagione di Prosa e il balletto Coppelia. La Stagione del Verdi si apre il 29 ottobre con Norma di Vincenzo Bellini, nuovo allestimento del Teatro di Pisa e del circuito OperaLombardia; una nuova produzione interna anche per la seconda opera in cartellone, venerdì 2 e domenica 4 dicembre (mercoledì 30 novembre promozionale aperta alle scuole e alle realtà sociali) Don Pasquale di Donizetti, per la quale si segnala la prestigiosa collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. Il cartellone prosegue con due titoli frutto del rapporto con i teatri di Lucca e di Livorno: la Manon pucciniana, venerdì 13 e domenica 15 gennaio 2023, e le mozartiane Nozze di Figaro, sabato 4 e domenica 5 febbraio. E sarà ancora una produzione del Teatro di Pisa a chiudere la Stagione Lirica venerdì 17 e domenica 19 marzo (mercoledì 15 promozionale scuole e realtà sociali): la Juditha triumphans, devicta Holofernis barbarie, capolavoro barocco di Antonio Vivaldi.

Oltre alla Lirica, come di consueto, vi saranno una nutrita offerta di Prosa e di Concertistica, e una novità: una specifica programmazione pensata per famiglie e bambini che si vogliono avvicinare al teatro, 'FAMILY&KIDS', fatta di spettacoli coinvolgenti, di maggiore immediatezza, ma estremamente godibili e apprezzabili dal pubblico di ogni età. Mozart in equilibrio, spettacolo ideato da MAGDACLAN Circo e Fondazione ORT - musiche di Wolfgang Amadeus Mozart - 12 novembre 2022; Concerti Animati | Il Piccolo Principe, fiaba musicale de Antoine de Saint-Exupéry con musiche originali di Francesco Paolino - 1 aprile 2023; Pizz&'n'zip, concerto scenico per famiglie e bambini dai 5 anni in su - 22 aprile 2023. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18.

Non mancherà la grande danza. Domenica 18 dicembre alle ore 21, la travolgente Coppelia di Leo Delibes, con le scene di Emanuele Luzzati, ci permetterà di entrare nel magico mondo immaginato da Ernes Theodor Hoffmann. Dieci gli appuntamenti della Stagione di Prosa 2022/23 del Teatro Verdi, frutto della consolidata collaborazione tra la Fondazione Teatro di Pisa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Apre il cartellone Samusà con Virginia Raffaele sabato 5 domenica 6 novembre. La regia si avvale della grande firma di Federico Tiezzi. La stagione prosegue sabato 10 e domenica 11 dicembre con I separabili, uno spettacolo diretto da Sandro Mabellini con Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli. Sabato 21 e domenica 22 gennaio, Emilio Solfrizzi porta in scena Il malato immaginario, capolavoro di Molière. Mercoledì 25 gennaio il Teatro Verdi ospita Festen. Il gioco della verità di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov e BO Hr. Hansen, nell’adattamento per il teatro di David Eldridge, con Danilo Nigrelli e Irene Vivaldi. Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek è lo spettacolo con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano e Simona Marchini in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio Glauco Mauri e Roberto Sturno presentano Variazioni enigmatiche di Éric-Emmanuel Schmitt. Il programma di Prosa continua sabato 25 e domenica 26 marzo con Zio Vanja di Anton Cechov con Giuseppe Cederna e Euridice Axen nell’adattamento e per la regia di Roberto Valerio. Giovedì 30 marzo, Carrozzeria Orfeo presenta Miracoli metropolitani. Ancora dall’opera di Anton Cechov, giovedì 20 aprile sul palco del Verdi arriva

Seagull dreams. I sogni del gabbiano di Irina Brook, con Pamela Villoresi e Geoffrey Carey. La Stagione si chiude venerdì 28 aprile con L’amore del cuore di Caryl Churchill, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli.

Per quanto riguarda invece la programmazione 22/23 dei concerti si rinnova lo storico sodalizio con Scuola Normale Superiore per la nuova stagione a firma del Direttore Artistico Carlo Boccadoro. Prevendita biglietti già in corso, programma completo su: www.sns.it/it/stagione-concerti-20222023; https://www.teatrodipisa.pi.it/calendario-concerti

