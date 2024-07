Curare la sicurezza sul lavoro è stato il tema dell'annuale assemblea dell'Unione Industriale Pisana, svoltosi stamani 11 luglio presso l'Auditorium Giovanni Alberto Agnelli nella sede dell'associazione in via Volturno. Vi ha preso parte anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, oltre al presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. Presenti numerose istituzioni, fra cui il presidente della Toscana Eugenio Giani, ed i rappresentanti dei sindacati.

Ad illustrare il punto della situazione in Toscana in materia di infortuni sul lavoro è stato il presidente dell'Unione Industriale Pisana Andrea Madonna. Nella sua relazione, prima di passare ai numeri, ha sottolineato come la sicurezza sia "un doveroso investimento e non un costo. Ogni morte, ogni infortunio, ogni malattia professionale, è un fallimento prima per l'uomo e poi per l'imprenditore, per l'azienda e per la collettività sociale, che in essa esprime il proprio saper fare. Dobbiamo e vogliamo fare di più e meglio".

A livello toscano, ha spiegato Madonna, sulla base dell'elaborazione CeRIMP su dati Inail e Istat Rfl, che "gli infortuni, in numeri assoluti, sia denunciati che riconosciuti (che rappresentano circa il 70% dei denunciati), hanno sbìto un importante decremento negli ultimi 20 anni, con una riduzione degli ultimi 4-5 di oltre il 60% rispetto l'anno 2000. La media degli infortuni mortali in occasione di lavoro avvenuti in Toscana degli anni 2019-2020-2021-2022 è inferiore del 70% rispetto all’anno 2001. Non altrettanto possiamo dire per gli infortuni mortali in itinere, che sono pressoché costanti negli ultimi 22 anni". In quest'ultimo caso "nel 2022 il 59% di 653 infortuni mortali riconosciuti positivamente da Inail a livello nazionale, è costituito da infortuni avvenuti sulla strada, sia in occasione di lavoro che in itinere".

Su cosa fare per aumentare la sicurezza sul lavoro, al netto dei miglioramenti tecnologici e alla frontiera dell'uso dell'intelligenza artificiale, resta centrale la formazione professionale, "non solo un obbligo cui adempiere per evitare sanzioni, ma il primo mattone con cui si costruisce la sicurezza sul lavoro". Madonna ha concluso trattando della questione appalti-subappalti, affermando che non sia una questione legata allo strumento in sé: "Un'impresa che cerca di fare tutto da sola senza averne le competenze è molto più a rischio di una che si avvalga di chi ha la necessaria esperienza e competenza". Il punto è quindi quello di "combattere insieme il 'dumping' contrattuale, non i contratti che sottoscriviamo assieme nell'ambito delle varie categorie aderenti a Confindustria, Cgil, Cisl e Uil".

Il ministro del lavoro Marina Calderone ha risposto ai giornalisti circa la 'patente a punti' per la sicurezza nei cantieri, attualmente in discussione: "Adesso il tavolo è aggiornato alla prossima settimana e aspettiamo i contributi delle parti sociali. Entro la prossima settimana firmo il decreto. Non risponde al vero che 80 o 100 crediti saranno la dote di tutte le aziende. Noi abbiamo proposto una riflessione, che ci è stata richiesta, sulla qualificazione delle imprese, perché i punteggi aggiuntivi ce li hanno aziende che hanno una loro storicità. Sono aziende che non hanno un andamento infortunistico pericoloso e la norma sulla patente a crediti ha un principio che va assolutamente ribadito: le forze ispettive in presenza di gravi irregolarità possono sospendere immediatamente l'attività aziendale. Laddove si verificano gravi situazioni noi avremo gli strumenti per intervenire immediatamente".