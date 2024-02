Incidente su lavoro a Casale Marittimo: 44enne resta ferito in uno stabilimento industriale

Infortunio sul lavoro oggi, 27 febbraio, a Casale Marittimo, dove un uomo ha riportato una grave contusione toracica. L'uomo, 44 anni residente a Cecina, è stato portato al pronto soccorso di Cecina in codice rosso da un'auto medicalizza della Pubblica Assistenza. Inizialmente per l'incidente, avvenuto in uno stabilimento industriale, era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare visto che era possibile trasportare il paziente anche con mezzi a terra.