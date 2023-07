Volterra, si avvicina alla ex nonostante il divieto: arrestato

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio a livello provinciale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno arrestato una persona e segnalato un’altra in stato di libertà. I militari della Compagnia di Pisa hanno controllato una persona alla guida di un'auto, denunciandola in seguito al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti. Nel corso del controllo, dopo la perquisizione sul veicolo, è stato inoltre rinvenuto un involucro di cellophane contenente alcuni grammi di sostanza stupefacente. La patente di guida risultava già revocata.

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, invece, hanno arrestato una persona per il mancato rispetto del divieto di avvicinamento all’ex compagna. I militari, durante un controllo generico, hanno verificato infatti che la persona arrestata si trovava presso i luoghi frequentati dalla persona da tutelare.