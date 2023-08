Infrange con i social il divieto di ricontattare l'ex convivente: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dalla Corte di Appello di Firenze, una persona già sottoposta alle misure cautelari del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicare con ogni mezzo con l’ex convivente. Il provvedimento restrittivo, richiesto dai militari, è scaturito dopo le ripetute violazioni poste in essere dal soggetto arrestato.

Sottoposto alle misure cautelari a seguito di numerosi maltrattamenti nei confronti della vittima, non curante di quanto stabilito dall’Autorità Giudiziaria, ha provato in varie occasioni a contattarla con i social network, anche attraverso profili falsi, o tramite conoscenti comuni e ad avvicinarla, recandosi sotto l’abitazione e nei luoghi frequentati con l’intento di avere un colloquio, disattendendo gli obblighi cui era sottoposto. Terminate le formalità di rito, la persona arrestata è stata condotta nel carcere di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.