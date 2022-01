Si introducono in un immobile disabitato senza autorizzazione: una coppia nei guai

Si sono introdotti in una proprietà privata, disabitata, senza una motivazione valida e soprattutto senza l'autorizzazione dei proprietari. Così una donna pisana 40enne e un uomo di origini sarde di 32 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati bloccati e portati in Questura nella giornata di martedì 25 gennaio. La presenza della coppia all'interno dell'edificio in via dei Somari era stata segnalata alla Polizia, che è intervenuta con una pattuglia.

Gli agenti sul posto hanno trovato il cancello aperto e le catene che lo tenevano chiuso danneggiate. L'uomo e la donna sono stati trasferiti in Questura dove sono stati informati che i legittimi proprietari dell'immobile potrebbero denunciarli per il reato di invasione di edifici.