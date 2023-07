Tenta di far entrare hashish in carcere nascondendo la droga nel reggiseno

"Ancora tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti sventati dalla professionalità del personale di Polizia penitenziaria del Reparto della Casa Circondariale di Pisa". E' il Segretario Nazionale Al.Si.P.Pe Luigi Porcu ha rendere noto l'episodio avvenuto la mattina del 5 luglio al Don Bosco.

Durante le operazioni in cui alcuni familiari di detenuti si apprestavano a fare ingresso nell'istituto per effettuare i colloqui, l'unità cinofila della Guardia di Finanza di Pisa ha fiutato qualcosa. Sono così scattate le verifiche, "che permettevano di rinvenire sulla donna autorizzata ad effettuare il colloquio un involucro di cellophane abilmente occultato nel reggiseno, contenente circa 40 grammi di hashish". "I complimenti della Segreteria Nazionale - continua il sindacalista - vanno al personale di Polizia penitenziaria, che nonostante le gravi difficoltà dovute alla carenza organica e di strumenti, continua con abnegazione a svolgere il proprio lavoro ottenendo ottimi risultati nel contrasto dell'introduzione di sostanze stupefacenti in carcere".

Il caso è denunciato anche da Donato Nolè e Giulio Riccio, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore regionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria regione Toscana: "Le attività investigative nel contrasto alle sostanze stupefacenti nelle carceri, procedono e stanno dando i loro frutti. Insieme alla donna fermata ieri, sono già state individuate altre persone autorizzate ai colloqui in carcere che potrebbero tentare di introdurre stupefacenti". Mirko Manna, nazionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria: "Il traffico di stupefacenti, quando avviene in carcere assume aspetti ancora più gravi perché permette di mantenere e consolidare gerarchie che la detenzione stessa dovrebbe interrompere. Le indagini odierne consolidano le nostre preoccupazioni su quanto avviene nelle carceri, anche attraverso l’uso di telefonini e droni, ma confermano anche la fiducia e la stima nelle migliaia di Poliziotti penitenziari che lavorano ancora con determinazione al servizio del Paese".