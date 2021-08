Sulla spiaggia contro la droga: distribuzione di opuscoli informativi negli stabilimenti balneari

La droga non va in vacanza e chi ne abusa continua a cercarla anche durante il soggiorno nelle località balneari. Gli spacciatori lo sanno e durante l’estate si spostano sulla costa per rifornire i vacanzieri che cercano lo ‘sballo’. Per questo i volontari dell’associazione internazionale 'Mondo Libero dalla Droga' si sono mobilitati per arginare questo fenomeno con le armi dell’informazione e della prevenzione: grazie all’adesione di Fiba Confesercenti, hanno visitato 14 stabilimenti balneari del litorale pisano distribuendo oltre 2000 opuscoli che trattano i principali tipi di droghe, compresi alcol e abuso di farmaci.

I gestori dei bagni hanno accolto con grande interesse la campagna, esponendo il materiale informativo al bancone della reception o al bar, in modo che tutti i bagnanti abbiano l’opportunità di informarsi. Gli opuscoli trattano gli effetti a breve e a lungo termine dei vari stupefacenti, i principali motivi per cui si comincia a farne uso, i rischi legali, l’impatto che l’abuso di tali sostanze ha sulla vita familiare e sociale.

Questo evento è stato iI naturale completamento del lavoro iniziato dai volontari nelle settimane scorse quando, in collaborazione con Assocamping, avevano visitato i principali campeggi di Tirrenia e Marina di Pisa.

Entrambi gli eventi, campeggi e stabilimenti balneari, sono stati realizzati in collaborazione con il Camping St. Michael di Alessandro Burchi.

“Mondo Libero dalla Droga è un’associazione internazionale che si batte per ottenere una società nel quale la droga e l’alcol non costituiscano più una piaga sociale. I volontari dell’associazione credono che un giovane informato sui pericoli degli stupefacenti possa decidere, pensando con la propria testa, di stare alla larga da qualsiasi ambiente dove si faccia uso di droga o si abusi di alcol. Un ragazzo informato sulla droga molto difficilmente ne diverrà schiavo. Per questo - conclude - in accordo con gli stabilimenti balneari del nostro sindacato Fiba Confesercenti, riproporremo la campagna anche sulle spiagge domenica prossima”.