Lotta alle truffe: per gli anziani scendono in campo istituzioni e forze dell'ordine

D'estate le persone anziane accusano maggiormente la condizione di solitudine e, di conseguenza, finiscono più facilmente tra le maglie dei malintenzionati che mettono in atto raggiri e truffe per adescarli e sottrarre loro somme di denaro. Frangenti nei quali la fragilità di queste persone viene aggravata, arrivando a generare anche problemi di salute. Per affrontare questo problema e disinnescare i potenziali pericoli le istituzioni hanno deciso di fare fronte comune.

Nella mattinata di martedì 18 luglio il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, il sindaco Michele Conti e l'assessore Gabriella Porcato (con delega a partecipazione e rapporti con i cittadini) hanno siglato il protocollo d'intesa che impegna le istituzioni cittadine e le forze dell'ordine in un progetto finalizzato a formare e informare i cittadini, principalmente la popolazione anziana, su tutte le possibili truffe che potrebbero incontrare.

"Un progetto che va in continuità con le iniziative realizzate negli scorsi anni - spiega il sindaco Conti - che ha il grande vantaggio di essere sovvenzionato da un contributo ministeriale di circa 17mila euro. L'impegno dell'amministrazione nella tutela e difesa delle fasce più fragili della cittadinanza è massimo. Attiveremo un dispositivo interforze che fornirà ai cittadini le nozioni e gli strumenti necessari per difendersi dai tentativi di truffa ed entro il 30 novembre prossimo presenteremo la relazione finale sull'iniziativa, come previsto nelle specifiche del progetto".

"La popolazione comunale - precisa Conti - è composta per il 35% da ultra 65enni: ecco perché un progetto di questo tipo è molto importante". Prosegue il prefetto D'Alessandro: "La formazione e l'informazione per le persone più fragili sono cruciali nell'azione di tutela, difesa e sostegno che le istituzioni svolgono quotidianamente. Il progetto inoltre contribuirà al rafforzamento di un forte spirito di comunità e cittadinanza, nel quale i più 'forti' si prendono cura dei più deboli".

"Appena insediata ho preso in carico questo progetto con grande entusiasmo - conclude l'assessore Porcaro - le persone più anziane e in generale tutti gli individui più fragili devono essere sostenuti e tutelati con attenzione nei riguardi dell'illegalità. Nel progetto verrà posta grande attenzione anche al capitolo della denuncia: restare vittime di una truffa non è un disonore, non può essere una vergogna. Ci si deve rivolgere alle forze dell'ordine per denunciare".