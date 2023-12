Il Natale arriva anche a Porta a Mare: panettoni e pandori per il centro di accoglienza

L’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno ha visitato nella mattinata di giovedì 21 dicembre la struttura di accoglienza per senza fissa dimora della Società della Salute pisana situata in via Conte Fazio, nel quartiere di Porta a Mare, per fare gli auguri di buon Natale agli ospiti e agli operatori impegnati nei servizi di accoglienza e consegnare loro alcuni pandori e panettoni.

"Un piccolo ma significativo gesto di vicinanza a chi, per motivi diversi, è stato più sfortunato e si trova a vivere un momento di difficoltà nel proprio percorso di vita - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno - Come amministrazione lavoriamo tutti i giorni per non lasciare indietro nessuno, fornendo un sostegno concreto a queste persone per aiutarle a superare gli ostacoli che incontrano quotidianamente. Ringrazio uffici del Comune e della Società della Salute, ma anche gli operatori del progetto Homeless che svolgono un lavoro davvero straordinario. Continueremo a garantire i tanti servizi organizzati sul territorio perché nessuno sia lasciato solo nei momenti di bisogno".

Progetto Homeless: attività e numeri del 2023

Il Comune di Pisa, attraverso la Società della Salute, promuove diversi interventi per dare sostegno alle persone senza fissa dimora e contrastare la marginalità sociale come il 'Progetto Homeless'. La struttura che ospita le attività del progetto si trova in via Conte Fazio, a Porta a Mare. Il Centro di Porta a Mare ospita un asilo notturno, un centro diurno e uno sportello d’ascolto.

L’asilo notturno è aperto 365 giorni l’anno e offre ospitalità notturna fino ad un massimo di 40 persone (24 ordinari, 4 emergenza sanitaria, 6 emergenza freddo, 6 container). Al 15 dicembre 2023 sono stati 286 gli utenti del servizio, di cui 169 italiani (119 uomini e 50 donne) e 117 stranieri (76 uomini e 41 donne). Sono 464 invece i buoni notte erogati.

Il centro diurno è un luogo di socializzazione protetta, aperto quattro mattine a settimana dalle 7.30 alle 11, dove è possibile fare colazione, fare una doccia e usufruire del servizio lavanderia. Nel corso del 2023 hanno usufruito dei servizi del diurno 333 persone di cui 166 italiani (124 uomini e 42 donne) e 167 stranieri (136 uomini e 31 donne). Sono state erogate 2758 colazioni mentre le docce effettuate sono state 2412. Per ogni doccia è stato distribuito il kit (sapone, schampoo, telo doccia) e sono stati distribuiti 916 kit barba (lametta e schiuma da barba). Gli operatori del diurno si occupano inoltre della gestione della sala d’attesa dove le persone attendono il colloquio con l’assistente sociale dello sportello d’ascolto.

L’Unità di strada 'Strada Facendo', nel 2023 ha continuato ad usufruire del potenziamento del servizio 'Presidio Piazza V. Emanuele' per contrastare i fenomeni di degrado sotto i loggiati delle Poste centrali e più in generale in piazza Vittorio Emanuele per favorire il più possibile la presa in carico sia da parte sia dei servizi sociali che di quelli per le dipendenze e la salute mentale e promuovere azioni di mediazione con la cittadinanza.

Nel 2023 il totale delle persone contattate almeno una volta in strada è stato di 811 persone (648 uomini, 153 donne, 10 persone transessuali. 374 Italiani e 437 stranieri). Tra queste 811 persone almeno 318 hanno problemi di dipendenza da sostane e/o alcool (sono in carico al SerD o usufruiscono del materiale sterile distribuito da UdS), mentre 72 sono le persone che presentano problematiche di salute mentale (in carico alla Psichiatria o persone che assumono atteggiamenti che ne fanno supporre la problematica di salute).

Gli invii totali effettuati sono stati 4978 e gli accompagnamenti 114 tra cui 63 sanitari. Nel 2023 sono inoltre stati distribuiti 175 sacchi a pelo, 387 coperte, 57 zaini, 50 cappelli di lana, 60 sciarpe di lana, 40 ombrelli, 60 paia di scarpe, 547 capi di abbigliamento, 300 spazzolini, 300 dentifrici, 210 flaconi di shampoo, 210 di bagnoschiuma e 100 lamette da barba.

'Binario Zero', spazio polivalente aperto a persone senza dimora all'interno della stazione di Pisa-S.Rossore, via Mino Rosi vicino a piazza del Duomo. Sono stati erogati nell'anno 2023 804 gettoni per le docce e 134 per lavatrici. Il numero di utenti è stato 90 (57 stranieri e 33 italiani - 73 uomini, 16 donne e 1 persona transessuale) e il numero di informazioni fornite 316.