Tornano le iniziative per bambini alla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto

Tante iniziative riprendono vita nella Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto. Sabato 4 dicembre al via il progetto 'La Biblioteca ti regala la voglia di leggere e creare', una varietà di iniziative per bambini e ragazzi che proseguirà per tutto il mese di dicembre. Un ricco programma di eventi con letture animate, laboratori creativi e incontri con l’autore che si terranno presso la Biblioteca Comunale del Capoluogo e di Orentano

Per i bambini e le bambine dai 3 ai 5 anni saranno organizzate le letture animate 'Storie in cornice”: in biblioteca arriva in Kamishibai, l’antico teatrino di legno di origine giapponese che renderà ancora più magico l’ascolto delle storie.

Per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni sono previste sia le letture animate 'Un mondo di storie', quattro appuntamenti per divertirsi in biblioteca e per immergersi nel mondo delle storie; sia i laboratori creativi 'La bottega di Babbo Natale': due appuntamenti da non perdere per sperimentare tante tecniche creative e mettere in moto la fantasia.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni saranno organizzati laboratori narrativi, durante i quali i ragazzi potranno, tra le altre cose, scoprire gli ingredienti dei diversi generi narrativi, spaziando dal thriller ai romanzi distopici fino ad arrivare alla poesia.

Infine sono previsti, per la domenica pomeriggio, i 'Pomeriggi d'autore': un incontro con lo scrittore Fabrizio Silei, autore di libri di grande successo in Italia e all’estero, vincitore nel 2014 del Premio Andersen, ed un incontro con la scrittrice Luisa Carretti, autrice del racconto 'Al telefono con Babbo Natale'.

Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0571487260 e 0571487263.