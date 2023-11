Sociale: le imprenditrici della 'via en rose' contro la violenza di genere

Le donne imprenditrici di Confcommercio si schierano in prima linea contro la violenza di genere in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Basta violenza, basta femminicidi! Non dobbiamo smettere di tenere alta l'attenzione su un problema spesso sottovalutato, ma ancora tristemente troppo diffuso nella nostra società e purtroppo sempre di estrema attualità" afferma la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo.

"Secondo i dati dall'inizio dell'anno sono stati 102 i femminicidi in Italia, praticamente un omicidio su tre ha visto vittima una donna. Non dobbiamo smettere di sensibilizzare sul tema e formare le nuove generazioni alla parità di genere e lavorare per contrastare il fenomeno anche promuovendo la sicurezza all'interno delle nostre imprese e attività, diffondendo una sempre più consapevole cultura di genere e organizzando iniziative e attività di informazione, formazione e sensibilizzazione".

Un messaggio immediatamente raccolto a Pisa dalle imprenditrici della 'Via en Rose' di via San Francesco. "Sabato 25 novembre la 'Via en Rose' si tingerà di rosso" spiega Federica Surace in rappresentanza delle attività della Via en Rose. "Per la giornata contro la violenza sulle donne esporremo fuori dai nostri negozi un palloncino e un paio di scarpette o stivaletti rossi, e le vetrine delle attività saranno decorate di rosso, proprio con l'obiettivo di lanciare un messaggio concreto e visibile contro la violenza sulle donne".

"La nostra realtà è composta da attività, locali e negozi prevalentemente a conduzione femminile e proprio due anni fa abbiamo deciso di unire le forze costituendo un gruppo che, oltre a inaugurare un progetto di valorizzazione delle attività di via San Francesco, promuovesse iniziative di sensibilizzazione. Non potevamo certo rimanere indifferenti di fronte a un tema di così drammatica attualità. Siamo la dimostrazione che con il gioco di squadra si possono ottenere risultati e le iniziative non si fermano qui: in occasione della festa di Natale della 'Via en Rose' che si svolgerà sabato 2 dicembre con l'esibizione del coro gospel Spring Time presso le nostre attività sarà possibile lasciare un dono che devolveremo alla cooperativa Il Simbolo, in favore di donne e bambini in difficoltà economica e vittime di violenze".