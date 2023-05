Giornata dell'ostetrica: le iniziative a Pisa, Bientina e Volterra

In occasione della Giornata internazionale dell'ostetrica, che ricorre ogni 5 maggio, le ostetriche della Valdera e dell'Alta Val di Cecina hanno incontrato i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del territorio. L’evento si è svolto a Bientina, nella sede dei corsi di accompagnamento alla nascita delle Cure intermedie, a cui hanno partecipato anche Patrizia Salvadori, direttore della Zona distretto, e il responsabile Unità funzionale Cure primarie, Massimo Giraldi. Durante l'incontro sono state presentate le tappe fondamentali del percorso nascita integrato territorio-ospedale, un percorso che vede al centro la mamma, il bambino e la nuova famiglia.

Al consultorio di Volterra le ostetriche hanno offerto uno spazio per consulenze alle future mamme nella sezione di ostetricia e ginecologia. A Pisa, invece, al consultorio di via Torino, sono state invitate mamme, bambini e famiglie sono state invitate per parlare del 'baby wearing': le ostetriche pisane hanno illustrato la tecnica di maternage, che consiste nel portare il bambino con sé con l’ausilio di fasce apposite che si indossano.