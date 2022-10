La Normale celebra l'avvio dell'anno accademico

Cerimonia di inaugurazione per la Normale Superiore, martedì 18 ottobre a partire dalle ore 10, dell'anno accademico 2022/2023, nel 212° anniversario dalla fondazione della Scuola. La celebrazione si terrà a Palazzo della Carovana in Piazza dei Cavalieri a Pisa. Si inizierà con la prolusione del Direttore, professor Luigi Ambrosio, che metterà al centro del suo discorso alcuni temi tra cui: il concorso di ammissione e le iniziative messe in campo per avvicinare un maggior numero di allieve alle discipline scientifiche; la ricerca fondamentale in Italia; i nuovi progetti di ricerca anche legati ai fondi del Pnrr, la creazione di centri di supporto e la nascita di nuove collaborazioni scientifiche. Saranno poi celebrati i nuovi ingressi di professori alla Scuola, anche da università estere. Saranno presenti le autorità istituzionali del Comune di Pisa e della Regione.

A seguire, proprio per l'importanza che il racconto della ricerca riveste nell'avvicinare i giovani alla scienza, sono stati invitati a portare un contributo il filosofo evoluzionista Telmo Pievani, con un intervento su 'Il ruolo della filosofia della scienza dopo la pandemia', e la giornalista scientifica Barbara Gallavotti, che parlerà del 'Perché raccontare la ricerca: la sfida di far crescere la cittadinanza scientifica nell’ecosistema della cultura'. Chiuderemo la mattinata i racconti di ex allievi sui loro anni in Normale e le prospettive future: la giornalista Alessia Rastelli, il cosmologo dell'Università di Oslo Davide De Cataldo, la ricercatrice di scienze politico-sociali della Bielefeld University, in Germania, Larissa Meier.

Nel primissimo pomeriggio viene invece inaugurata la mostra 'Le vite del marmo', nello spazio museale Torre del Conte Ugolino, che racconterà i danneggiamenti e i restauri di alcune importanti sculture del Museo Archeologico Nazionale di Firenze nella Villa Corsini a Castello. La giornata si chiude al Teatro Verdi di Pisa, alle ore 21, con un concerto a ingresso gratuito del violinista Fabio Biondi e dell’Orchestra Galante interamente dedicato a Vivaldi.